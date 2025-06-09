Al Jazeera: армия Израиля перехватила судно с Гретой Тунберг на борту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила судно «Мадлен», на котором активисты шли до сектора Газа. Как сообщил телеканал Al Jazzera, на борту находились экоактивистка Грета Тунберг и актер Лиам Каннингем.
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