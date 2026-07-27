Глава UFC рассказал, что Макгрегор выбыл на год из-за травмы

Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор не сможет участвовать в боях в течение года из-за травмы, которую он получил во время встречи с американцем Максом Холлоуэем.
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