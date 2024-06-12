О работе военного корреспондента Боевые действия изменились бесповоротно То, что раньше было китайскими игрушками, теперь уничтожает сотни единиц бронетехники.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
О работе военного корреспондента Боевые действия изменились бесповоротно То, что раньше было китайскими игрушками, теперь уничтожает сотни единиц бронетехники.
Свежие комментарии