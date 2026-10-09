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Microsoft и еще семь IT-компаний исключили из программы оформления грин-карт для иностранцев

Microsoft и еще семь IT-компаний исключили из программы оформления грин-карт для иностранцев

США приостановили участие Microsoft и ряда других технологических компаний в программе оформления грин-карт для иностранных сотрудников.

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