Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo

Ряд китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России. Они начали уведомлять об этом своих клиентов и возвращать обратно такие транзакции, сообщил «Известиям» гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.
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