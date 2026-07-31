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«Барселона» подписала вингера из второй лиги Бельгии

«Барселона» подписала вингера из второй лиги Бельгии

«Барселона» объявила о переходе вингера юношеской сборной Бельгии Джесси Бисиву.«Барселона» объявила о переходе вингера юношеской сборной Бельгии Джесси Бисиву.

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