Стали известны подробности портативных ретро-консолей Retroid Pocket Mini и Pocket 5 Бре...

Стали известны подробности портативных ретро-консолей Retroid Pocket Mini и Pocket 5Бренд Retroid недавно раскрыл новые подробности предстоящей портативной консоли Pocket Mini для ретро-гейминга, которая была анонсирована в прошлом месяце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)