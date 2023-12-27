Упадок и запустение: экономика Литвы погружается в пучину кризиса

Экономика Литвы переживает всеобъемлющий упадок: сокращаются объемы транзита, промышленного и сельскохозяйственного производства, население затягивает пояса, зато огромные суммы тратятся на вооруженные силы.
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