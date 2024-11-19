Учёные предупредили: пик солнечной активности придётся на лето-2025

Затем количество вспышек начнёт спадать и достигнет минимума к 2030 годуПик солнечной активности в нынешнем цикле стоит ожидать летом 2025 года, но даты самых сильных вспышек и магнитных бурь предсказать невозможно, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
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