Учёные предупредили: пик солнечной активности придётся на лето-2025

Затем количество вспышек начнёт спадать и достигнет минимума к 2030 годуПик солнечной активности в нынешнем цикле стоит ожидать летом 2025 года, но даты самых сильных вспышек и магнитных бурь предсказать невозможно, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.