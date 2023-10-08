Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга завоевала титул «Мисс Россия — 2023». Девушке 22 года. «Вы готовы? Итак, новой „Мисс Россия — 2023“ становится Голубева Маргарита», — объявила обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова.
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