РФ создавала в Турции “офшорный долларовый резерв” через строительство АЭС — WSJ

Министерство юстиции США обнаружило, что Россия и Турция использовали проект строительства атомной электростанции (АЭС) для обхода американских санкций, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с делом.
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