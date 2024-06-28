Китай пытался "кинуть" Россию? Ультиматум Путина Пекину: Раскрыт реальный смысл поездки в КНДР и Вьетнам - Хазин

Экономист Михаил Хазин раскрыл смысл поездки Путина в КНДР и Вьетнам. На его взгляд, это был прежде всего сигнал не Западу, а самому Китаю, однако удачное стечение обстоятельств зацепило каждую из сторон так, как это было необходимо нашей стране.