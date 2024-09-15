Юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом в России) заявил, что он никогда не занимался политикой, а статус иноагента нарушает его права и свободы.
Галкин заявил, что никогда не занимался политикой
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Заниматься не занимался, но вот бакланил гадости про Россию однозначно. Пора уже Галченку вспомнить старую российскую поговорку: "Бьют не по паспорту а по морде"....
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Мелкая, пакостная гниль...
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15 час.
Сергей
Дырожопый базар не шлифовал!!!
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14 час.
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