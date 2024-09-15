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Галкин заявил, что никогда не занимался политикой

Галкин заявил, что никогда не занимался политикой

Юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом в России) заявил, что он никогда не занимался политикой, а статус иноагента нарушает его права и свободы.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Заниматься не занимался, но вот бакланил гадости про Россию однозначно. Пора уже Галченку вспомнить старую российскую поговорку: &quot;Бьют не по паспорту а по морде&quot;....
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