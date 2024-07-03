10+ случаев, когда киношники так гнались за красивой картинкой, что с разбега угодили в лужу

Перед костюмерами лент на историческую тематику стоят сложные задачи: подобрать наряды так, чтобы они не противоречили моде соответствующей эпохи, но при этом вписать их в антураж картины, да еще и характеры персонажей ими подчеркнуть.
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