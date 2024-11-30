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Фурсенко прокомментировал исключение ученых РФ из проектов ЦЕРН

Фурсенко прокомментировал исключение ученых РФ из проектов ЦЕРН

Андрей Фурсенко, занимающий должность помощника президента Российской Федерации, выразил мнение, что решение, принятое Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о приостановке участия российских ученых в проектах, свидетельствует о политизации мировой науки.

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