Фурсенко прокомментировал исключение ученых РФ из проектов ЦЕРН

Андрей Фурсенко, занимающий должность помощника президента Российской Федерации, выразил мнение, что решение, принятое Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о приостановке участия российских ученых в проектах, свидетельствует о политизации мировой науки.
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