Невзирая даже на ретроградный Меркурий, у них все сбудется: шесть счастливчиков декабря по китайскому гороскопу в 2024 году Ольга БезродняяДекабрь 2024 года обещает быть насыщенным и полным событий, особенно для определенных знаков по китайскому гороскопу.