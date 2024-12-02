Невзирая даже на ретроградный Меркурий, у них все сбудется: шесть счастливчиков декабря по китайскому гороскопу в 2024 году Ольга БезродняяДекабрь 2024 года обещает быть насыщенным и полным событий, особенно для определенных знаков по китайскому гороскопу.
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