Историограф Кавказских войн Арнольд Зиссерман

В Крапивенском уезде Тульской губернии провел последние восемь лет своей бурной жизни полковник кавалерии и казачьих войск в отставке, писатель, военный историк Кавказа и мемуарист Арнольд Львович Зиссерман.
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