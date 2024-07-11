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Царьград

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Новосибирскую реку Обь снова признали одной из самых грязных в России

Новосибирскую реку Обь снова признали одной из самых грязных в России

Росгидромет опубликовал обзор состояния и загрязнения окружающей среды в России в 2023 году.По итогам анализа состояния качества воды за 2023 год.

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