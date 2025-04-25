360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    А бандеровцев на вилы?Дмитрук: Украине ...
  • Лидия Санникова
    Сама вся во мху... Позорище. Просто родственница ему такая не нужна...Волочкова: если ж...
  • Игорь Егоров
    Индия это пережиток британского рабства, назовите хоть одного великого современного деятеля этого государства, нет та...Политолог Маркело...

В зону СВО отправили примерно 10 тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов»

В зону СВО отправили примерно 10 тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов»

Около 10 тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов» отправили в зону специальной военной операции. Об этом заявил генеральный директор компании «Элтех-Юг» Александр Камин в беседе с ТАСС на международной выставке безопасности Securika Moscow 2025 в столице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх