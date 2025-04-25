В зону СВО отправили примерно 10 тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов»

Около 10 тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов» отправили в зону специальной военной операции. Об этом заявил генеральный директор компании «Элтех-Юг» Александр Камин в беседе с ТАСС на международной выставке безопасности Securika Moscow 2025 в столице.