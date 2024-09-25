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Царьград

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«Хезболла» подтвердила гибель командира Кубейси от израильского авиаудара

«Хезболла» подтвердила гибель командира Кубейси от израильского авиаудара

Один из военачальников «Хезболлы» был убит во время авианалета в пригороде Бейрута.Один из лидеров «Хезболлы», высокопоставленный военнослужащий-командир Ибрагим Кубейси был убит в результате удара Израиля по южному пригороду Бейрута.

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