Россиянам назвали наименее вредный для здоровья шашлык

Шашлык сложно назвать полезным для здоровья продуктом, но существуют наименее вредные варианты, рассказала эндокринолог, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
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