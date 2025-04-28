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Россиянам назвали наименее вредный для здоровья шашлык

Россиянам назвали наименее вредный для здоровья шашлык

Шашлык сложно назвать полезным для здоровья продуктом, но существуют наименее вредные варианты, рассказала эндокринолог, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

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