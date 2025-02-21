Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия и США уже утвердили сценарий смещения Зеленского – Арестович

Россия и США уже утвердили сценарий смещения Зеленского – Арестович

Между Россией и США уже достигнута договоренность о том, по какому сценарию будет достигнут мир на Украине.

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Комментарии
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С С
Это очень хорошо, если АРЕСТович ничего не путает. Только Зе должен ожидать ареста, а не смещения.
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1 д.
Виктор Луговой
&quot;если бы Зеленский нашел в себе мужество уйти в отставку, ему бы украинский народ поставил памятник.&quot; В виде дыры от бубла?
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1 д.
ШКИПЕР
А куда деть нацбатальоны, зверей которые убивали и мучали наших пленных и мирное население ?
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23 час.
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