Россия и США уже утвердили сценарий смещения Зеленского – Арестович

С С Это очень хорошо, если АРЕСТович ничего не путает. Только Зе должен ожидать ареста, а не смещения.

Виктор Луговой "если бы Зеленский нашел в себе мужество уйти в отставку, ему бы украинский народ поставил памятник." В виде дыры от бубла?