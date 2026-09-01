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Царьград

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Роскосмос показал школьные фото первых космических героев СССР

Роскосмос показал школьные фото первых космических героев СССР

В Роскосмосе показали архивные фото первых советских космонавтов из школьных лет. Снимки, включая Юрия Гагарина и Валентину Терешкову, иллюстрируют их первый шаг к мечте.

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