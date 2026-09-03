Миллиарды убытков: в Турции оценили риски от угроз Зеленского иностранным авиакомпаниям

Заявления Владимира Зеленского об опасности полётов над территорией России могут обернуться для Турции многомиллиардными убытками.
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