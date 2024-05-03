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Мадрид (ATP). 1/2 финала. Рублев встретится с Фрицем, Оже-Альяссим – с Лехечкой

Феликс Оже-Альяссим поборется с Иржи Лехечкой. Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 24 апреля – 5 мая 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Полуфинал Тэйлор Фриц (США)  Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 3 мая, 17.

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