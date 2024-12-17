Я плачу по тебе, «Америка»… Да, все эти авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, фрегаты и подводные лодки — это однозначно хорошо для своих и зачастую печально для чужих.
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Я плачу по тебе, «Америка»… Да, все эти авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, фрегаты и подводные лодки — это однозначно хорошо для своих и зачастую печально для чужих.
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