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Я плачу по тебе, «Америка

Я плачу по тебе, «Америка»… Да, все эти авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, фрегаты и подводные лодки — это однозначно хорошо для своих и зачастую печально для чужих.

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