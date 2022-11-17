Что говорит «Слон»: мигранты, мстительные женщины и Прилучный

Зрительским хитом кинотеатрального уикенда готовится стать драматическое роуд-муви с Павлом Прилучным, где по ходу автомобильной поездки из Воронежа в Москву обстоятельства назначают готовому на всё отцу цену за спасение жизни умирающего ребенка.