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Регионы России

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«Бомик» разгромил «Искру» в чемпионате ПФО, УНИКС вышел в финал Кубка Кондрашина

«Бомик» разгромил «Искру» в чемпионате ПФО, УНИКС вышел в финал Кубка Кондрашина

Футбольный клуб «Бомик» из Чебоксар добился впечатляющей победы над саратовской «Искрой» с разгромным счетом 7:0 в очередном туре чемпионата Приволжского федерального округа (ПФО).

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