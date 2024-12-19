Каждый 11-й бизнес Москвы воспользовался городскими мерами поддержки — Собянин

Поддержка города помогает малому и среднему бизнесу увеличивать выручку В Москве насчитывается более 904 тысяч малых и средних предприятий, и каждый одиннадцатый из них воспользовался мерами поддержки, предоставляемыми городом.
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