"Теперь слышно". В центре Барнаула протестировали новую сиренно-речевую установку

Во время прошлых проверок многие жители центра города жаловались, что даже не слышали сирены В Барнауле утром 5 марта прошла проверка систем оповещения, в рамках которой подали сигнал "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей.
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