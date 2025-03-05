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"Теперь слышно". В центре Барнаула протестировали новую сиренно-речевую установку

"Теперь слышно". В центре Барнаула протестировали новую сиренно-речевую установку

Во время прошлых проверок многие жители центра города жаловались, что даже не слышали сирены В Барнауле утром 5 марта прошла проверка систем оповещения, в рамках которой подали сигнал "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей.

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