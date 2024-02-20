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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России впервые начнут производить подушки безопасности

В России впервые начнут производить подушки безопасности

Сейчас производством компонентов систем пассивной безопасности занимаются только иностранные компании В России в 2025 году планируют начать производство компонентов систем безопасности - подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой, сообщает РИА Новости.

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