Нацпроект по развитию беспилотных авиасистем начнет работать с 2024 года

Будут приняты меры для поддержки потребителей и производителей беспилотниковПервый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что с 2024 года начнет работать национальный проект по развитию беспилотных авиасистем.
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