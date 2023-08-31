Daily Storm

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Нацпроект по развитию беспилотных авиасистем начнет работать с 2024 года

Нацпроект по развитию беспилотных авиасистем начнет работать с 2024 года

Будут приняты меры для поддержки потребителей и производителей беспилотниковПервый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что с 2024 года начнет работать национальный проект по развитию беспилотных авиасистем.

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