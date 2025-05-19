Разговор Путина с Трампом. Что нужно знать? Американцы давят, но Кремль всё понимает

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Накануне запланированного на понедельник, 20 мая, телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в СМИ продолжаются попытки угадать, о чём именно пойдёт речь.
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