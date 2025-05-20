Тульский губернатор Дмитрий Миляев встретился с Денисом Мацуевым

Вчера, 19 мая, в Туле состоялась встреча губернатора Дмитрия Миляева с народным артистом России, пианистом-виртуозом и общественным деятелем Денисом Мацуевым, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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