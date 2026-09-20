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Blink временно остановил сервисы из-за атаки

Blink временно остановил сервисы из-за атаки

Bitcoin-кошелек Blink приостановил работу сервисов после обнаружения инцидента безопасности. 19 сентября злоумышленникам удалось получить доступ к ограниченному числу кастодиальных аккаунтов и вывести находившиеся там средства.

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