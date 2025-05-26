Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 022 подписчика

Экспорт химпродукции из Москвы в 2024 достиг рекордного роста в 29,4%

Экспорт химпродукции из Москвы в 2024 достиг рекордного роста в 29,4%

В 2024 году экспорт химической продукции из Москвы увеличился на 29,4%. Благодаря расширению рынков и поддержке мэрии, поставки выросли в 6,8 раза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх