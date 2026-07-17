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Стало известно о российской палубной авиации французских «Мистралей»

Стало известно о российской палубной авиации французских «Мистралей»

Вертолеты Ка-52 и Ка-29, которые предполагалось размещать на десантных кораблях типа «Мистраль» французского производства, начали возвращаться в боевой состав морской авиации Военно-морского флота России.

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