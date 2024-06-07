Одеваться ярко, не паниковать: как не заблудиться в лесу

В Байкаловском районе Свердловской области третий день ищут детей, заблудилившихся в лесу. Чтобы не потеряться, необходимо следовать советам спасателей, которые неоднократно объясняли, как не заблудиться в лесу.
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