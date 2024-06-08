Зеленский заявил о достижении договоренностей по поставкам ВСУ новых систем ПВО

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia Власти Украины заключили ряд договоренностей со странами Запада о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент страны Владимир Зеленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии