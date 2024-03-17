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Путин сказал, что в РФ к предателям будут относиться как в зоне боевых действий

Путин сказал, что в РФ к предателям будут относиться как в зоне боевых действий

В России нет смертной казни, но отношение к предателям будет такое же, как в зоне боевых действий. Такое заявление сделал действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе.

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