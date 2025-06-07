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На Украине сообщили о гибели военкома ТЦК при взрыве машины в Одесской области

На Украине сообщили о гибели военкома ТЦК при взрыве машины в Одесской области

www.globallookpress.com/Alberto Ruiz/Keystone Press Agency Высокопоставленный украинский военком погиб в результате взрыва машины ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) в Одесской области.

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