Британия грезит былым владычеством. Лондон хочет собрать новый альянс

Великобритания — идеальный кандидат, чтобы вновь стать "владычицей морей", пишет колумнист Times. По его мнению, Россия, Китай и даже США плохо обращаются с мировым океаном, а потому именно Туманный Альбион должен каким-то образом навести в нем порядок.