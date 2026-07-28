Британия грезит былым владычеством. Лондон хочет собрать новый альянс

Великобритания — идеальный кандидат, чтобы вновь стать "владычицей морей", пишет колумнист Times. По его мнению, Россия, Китай и даже США плохо обращаются с мировым океаном, а потому именно Туманный Альбион должен каким-то образом навести в нем порядок.
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