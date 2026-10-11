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5koleso.ru

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Азбука света: как различить знаки, которые показывает вам другой водитель

С формальной точки зрения ПДД предписывают пользоваться лампочками и прочими светодиодами по их прямому назначению – освещать дорогу, сообщать о намерениях повернуть и т.

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