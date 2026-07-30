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Россия отказалась признавать расширение континентального шельфа со стороны США

Россия отказалась признавать расширение континентального шельфа со стороны США

Россия не признает одностороннее расширение США границ континентального шельфа. Об этом говорится в заявлении делегации России, участвующей в 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД), передает РИА Новости.

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