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Регионы России

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Президентский фонд поддержал пять культурных проектов на Камчатке на сумму более 7 миллионов рублей

Президентский фонд поддержал пять культурных проектов на Камчатке на сумму более 7 миллионов рублей

Президентский фонд культурных инициатив поддержал пять проектов на Камчатке, выделив на их реализацию более 7 миллионов рублей.

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