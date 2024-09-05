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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек плакала во время заминки после поражения в 1/4 US Open

Швентек плакала во время заминки после поражения в 1/4 US Open

Первая ракетка мира Ига Швентек проиграла Джессике Пегуле в четвертьфинале US Open – 2:6, 4:6. В трансляции ESPN показали момент после матча, когда Швентек плакала во время заминки.

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