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В Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с ИГ

В Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с ИГ

Глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X, что спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).

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