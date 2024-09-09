Совбез Белоруссии: охрана и оборона госграницы на юге страны усилена допчастями

На юге Белоруссии, где она граничит с Украиной, войска укрепляют оборону, в том числе путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей ВС, других войск и воинских формирований, чтобы исключить возможность внезапного нападения.
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