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Воронежские новости

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Отбой опасности удара беспилотников в Лискинском районе Воронежской области

Отбой опасности удара беспилотников в Лискинском районе Воронежской области

В Лискинском районе отменена непосредственная опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Однако угроза по-прежнему сохраняется на всей территории Воронежской области, сообщили в оперативных службах.

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