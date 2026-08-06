Отбой опасности удара беспилотников в Лискинском районе Воронежской области

В Лискинском районе отменена непосредственная опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Однако угроза по-прежнему сохраняется на всей территории Воронежской области, сообщили в оперативных службах.
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