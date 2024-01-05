Волонтёры сдали в избирательный штаб Путина часть собранных в Москве подписей

До конца января в ТЦ и общественных пространствах будут работать пункты сбора подписей Партия подписей, поставленных избирателями в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина на выборах в марте 2024 года, поступила сегодня в избирательный штаб Путина.